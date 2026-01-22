Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Langfristige Investition
|
22.01.2026 10:03:51
SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Peach Property Group von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Peach Property Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,55 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 324,503 Peach Property Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 344,37 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 21.01.2026 auf 6,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,56 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Peach Property Group belief sich zuletzt auf 351,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Peach Property Group AG
Analysen zu Peach Property Group AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Peach Property Group AG
|6,70
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.