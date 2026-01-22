Peach Property Group Aktie

WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366

Langfristige Investition 22.01.2026 10:03:51

SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Peach Property Group von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Peach Property Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Peach Property Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,55 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 324,503 Peach Property Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 344,37 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 21.01.2026 auf 6,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,56 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Peach Property Group belief sich zuletzt auf 351,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

