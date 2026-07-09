SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Peach Property Group von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Peach Property Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Peach Property Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 5,90 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 694,915 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 4,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 288,14 CHF wert. Mit einer Performance von -27,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Peach Property Group belief sich zuletzt auf 238,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at