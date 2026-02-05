SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Peach Property Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Peach Property Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Peach Property Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,46 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investierten, hätten nun 32,832 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 196,67 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 04.02.2026 auf 5,99 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 80,33 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Peach Property Group belief sich zuletzt auf 327,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at