SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Peach Property Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit der Peach Property Group-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Peach Property Group-Papier bei 8,56 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 168,224 Peach Property Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 6,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 301,40 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 7 301,40 CHF entspricht einer negativen Performance von 26,99 Prozent.

Peach Property Group wurde am Markt mit 348,18 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at