SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Peach Property Group-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Peach Property Group-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 43,71 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 228,784 Peach Property Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 068,42 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Papiers am 11.11.2026 auf 4,67 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,32 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Peach Property Group eine Börsenbewertung in Höhe von 258,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at