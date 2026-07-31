Perrot Duval Aktie

Perrot Duval für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700

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Lukrativer Perrot Duval SA-Einstieg? 31.07.2026 10:03:59

SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Perrot Duval SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Perrot Duval SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 51,15 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,955 Perrot Duval SA-Papiere. Die gehaltenen Perrot Duval SA-Aktien wären am 30.07.2026 164,22 CHF wert, da der Schlussstand 84,00 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 64,22 Prozent.

Zuletzt verbuchte Perrot Duval SA einen Börsenwert von 6,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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