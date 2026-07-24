SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Perrot Duval SA gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Perrot Duval SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 106,00 CHF. Bei einem Perrot Duval SA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 94,340 Perrot Duval SA-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 320,75 CHF, da sich der Wert eines Perrot Duval SA-Papiers am 23.07.2026 auf 45,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,79 Prozent verringert.

Am Markt war Perrot Duval SA jüngst 6,92 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at