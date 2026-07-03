Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Lohnende Perrot Duval SA-Anlage?
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Perrot Duval SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 48,50 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 206,186 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (45,20 CHF), wäre das Investment nun 9 319,59 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 6,80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Perrot Duval SA bezifferte sich zuletzt auf 6,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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