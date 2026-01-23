SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Perrot Duval SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 23.01.2025 wurden Perrot Duval SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60,00 CHF. Bei einem Perrot Duval SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,667 Perrot Duval SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2026 auf 45,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,33 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,67 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Perrot Duval SA eine Marktkapitalisierung von 6,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at