SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrot Duval SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Perrot Duval SA-Aktien verlieren können.

Am 13.06.2023 wurde die Perrot Duval SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Perrot Duval SA-Anteile an diesem Tag bei 86,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Perrot Duval SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,163 Perrot Duval SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers auf 45,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,02 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 46,98 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Perrot Duval SA eine Börsenbewertung in Höhe von 6,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at