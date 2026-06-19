Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Frühes Investment
|
19.06.2026 10:04:24
SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrot Duval SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 13.06.2023 wurde die Perrot Duval SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Perrot Duval SA-Anteile an diesem Tag bei 86,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Perrot Duval SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,163 Perrot Duval SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers auf 45,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,02 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 46,98 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Perrot Duval SA eine Börsenbewertung in Höhe von 6,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Perrot Duval SA
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
10:04
|SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrot Duval SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.06.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
15.06.26
|Börse Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
12.06.26
|Aufschläge in Zürich: SPI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Perrot Duval SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Perrot Duval SA
|50,00
|9,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.