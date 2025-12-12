Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Lukratives Perrot Duval SA-Investment?
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 5 Jahren bedeutet
Am 12.12.2020 wurde die Perrot Duval SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Perrot Duval SA-Aktie bei 120,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,333 Perrot Duval SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 333,33 CHF, da sich der Wert einer Perrot Duval SA-Aktie am 11.12.2025 auf 40,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,67 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Perrot Duval SA bezifferte sich zuletzt auf 6,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Perrot Duval SAmehr Nachrichten
|
12.12.25
|SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.12.25
|SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
21.11.25
|SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrot Duval SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
20.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)