SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 5 Jahren bedeutet

Am 12.12.2020 wurde die Perrot Duval SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Perrot Duval SA-Aktie bei 120,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,333 Perrot Duval SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 333,33 CHF, da sich der Wert einer Perrot Duval SA-Aktie am 11.12.2025 auf 40,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,67 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Perrot Duval SA bezifferte sich zuletzt auf 6,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at