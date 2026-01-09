SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Perrot Duval SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Perrot Duval SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 118,00 CHF wert. Bei einem Perrot Duval SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,475 Perrot Duval SA-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 381,36 CHF, da sich der Wert einer Perrot Duval SA-Aktie am 08.01.2026 auf 45,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 61,86 Prozent gesunken.

Insgesamt war Perrot Duval SA zuletzt 6,73 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at