Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Profitables Perrot Duval SA-Investment?
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Perrot Duval SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Perrot Duval SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Perrot Duval SA-Papier an diesem Tag 49,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 201,613 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 556,45 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 4,44 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Perrot Duval SA eine Börsenbewertung in Höhe von 6,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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