Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Lukrative Perrot Duval SA-Anlage?
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurden Perrot Duval SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Perrot Duval SA-Papier an diesem Tag 80,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,500 Perrot Duval SA-Papiere. Die gehaltenen Perrot Duval SA-Papiere wären am 29.01.2026 550,00 CHF wert, da der Schlussstand 44,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -45,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Perrot Duval SA-Wert an der Börse wurde auf 6,73 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
