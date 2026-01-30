Perrot Duval Aktie

Perrot Duval für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700

Lukrative Perrot Duval SA-Anlage? 30.01.2026 10:03:53

SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren Perrot Duval SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Perrot Duval SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Perrot Duval SA-Papier an diesem Tag 80,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,500 Perrot Duval SA-Papiere. Die gehaltenen Perrot Duval SA-Papiere wären am 29.01.2026 550,00 CHF wert, da der Schlussstand 44,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -45,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Perrot Duval SA-Wert an der Börse wurde auf 6,73 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

