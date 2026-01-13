Pierer Mobility Aktie
SPI-Titel Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Pierer Mobility (Bajaj Mobility) von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Die Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktie betrug an diesem Tag 16,10 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 62,112 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 993,79 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 0,62 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Pierer Mobility (Bajaj Mobility) eine Börsenbewertung in Höhe von 615,41 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Pierer Mobility (Bajaj Mobility)
|16,18
|1,13%
