SPI-Titel Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pierer Mobility (ex KTM Industries) von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie bei 80,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie investiert, befänden sich nun 125,000 Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.07.2024 3 625,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 29,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,75 Prozent verringert.

Alle Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 979,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at