SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes PLAZZA-Investment eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PLAZZA-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das PLAZZA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die PLAZZA-Aktie bei 281,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,587 PLAZZA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PLAZZA-Aktien wären am 31.07.2023 11 245,55 CHF wert, da der Schlussstand 316,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,46 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete PLAZZA eine Marktkapitalisierung von 654,73 Mio. CHF. Die PLAZZA-Aktie wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des PLAZZA-Papiers lag beim Börsengang bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at