PLAZZA Aktie

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WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

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Frühes Investment 14.07.2026 10:03:55

SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden PLAZZA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 229,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,437 PLAZZA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 189,96 CHF, da sich der Wert einer PLAZZA-Aktie am 13.07.2026 auf 435,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,96 Prozent gesteigert.

PLAZZA war somit zuletzt am Markt 890,20 Mio. CHF wert. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der PLAZZA-Aktie lag beim Börsengang bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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