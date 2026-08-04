PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Profitables PLAZZA-Investment?
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04.08.2026 10:03:42
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das PLAZZA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 332,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,301 PLAZZA-Papiere. Die gehaltenen PLAZZA-Papiere wären am 03.08.2026 130,42 CHF wert, da der Schlussstand 433,00 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 30,42 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PLAZZA bezifferte sich zuletzt auf 898,67 Mio. CHF. Die Erstnotiz des PLAZZA-Anteils fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das PLAZZA-Papier bei 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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