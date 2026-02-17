PLAZZA Aktie

PLAZZA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

Frühes Investment 17.02.2026 10:11:40

SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.02.2021 wurde die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 317,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,315 Anteilen. Die gehaltenen PLAZZA-Papiere wären am 16.02.2026 138,17 CHF wert, da der Schlussstand 438,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,17 Prozent erhöht.

PLAZZA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 903,50 Mio. CHF. Die PLAZZA-Aktie ging am 26.06.2015 an die Börse SWX. Ihren ersten Handelstag begann die PLAZZA-Aktie bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

