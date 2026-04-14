PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Langfristige Performance
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14.04.2026 10:03:52
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PLAZZA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das PLAZZA-Papier an diesem Tag 321,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in PLAZZA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,153 PLAZZA-Aktien. Die gehaltenen PLAZZA-Anteile wären am 13.04.2026 13 800,62 CHF wert, da der Schlussstand 443,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +38,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte PLAZZA einen Börsenwert von 921,92 Mio. CHF. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des PLAZZA-Anteils belief sich damals auf 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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