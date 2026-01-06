SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die PLAZZA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 339,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,295 PLAZZA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,42 CHF, da sich der Wert einer PLAZZA-Aktie am 05.01.2026 auf 415,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,42 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von PLAZZA betrug jüngst 860,07 Mio. CHF. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt des PLAZZA-Papiers wurde der Erstkurs mit 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at