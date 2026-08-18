PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|PLAZZA-Performance im Blick
|
18.08.2026 10:03:34
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PLAZZA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die PLAZZA-Anteile bei 396,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 25,253 PLAZZA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 833,33 CHF, da sich der Wert einer PLAZZA-Aktie am 17.08.2026 auf 429,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 833,33 CHF entspricht einer Performance von +8,33 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PLAZZA bezifferte sich zuletzt auf 887,94 Mio. CHF. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das PLAZZA-Papier bei 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PLAZZA AG
Analysen zu PLAZZA AG
Aktien in diesem Artikel
|PLAZZA AG
|429,00
|0,00%