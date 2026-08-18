PLAZZA Aktie

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WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

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PLAZZA-Performance im Blick 18.08.2026 10:03:34

SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in PLAZZA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PLAZZA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die PLAZZA-Anteile bei 396,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 25,253 PLAZZA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 833,33 CHF, da sich der Wert einer PLAZZA-Aktie am 17.08.2026 auf 429,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 833,33 CHF entspricht einer Performance von +8,33 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PLAZZA bezifferte sich zuletzt auf 887,94 Mio. CHF. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das PLAZZA-Papier bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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