SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das PLAZZA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 313,00 CHF. Bei einem PLAZZA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,319 PLAZZA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 440,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,58 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,58 Prozent angewachsen.

PLAZZA wurde am Markt mit 917,21 Mio. CHF bewertet. Die Erstnotiz des PLAZZA-Papiers fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des PLAZZA-Anteils belief sich damals auf 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at