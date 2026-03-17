PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Lohnende PLAZZA-Anlage?
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17.03.2026 10:03:59
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der PLAZZA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 321,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,115 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 436,14 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Papiers am 16.03.2026 auf 461,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 43,61 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PLAZZA bezifferte sich zuletzt auf 954,90 Mio. CHF. Das Börsendebüt der PLAZZA-Aktie fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PLAZZA-Aktie auf 222,40 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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