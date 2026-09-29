SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit PLAZZA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 335,00 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 29,851 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PLAZZA-Aktie auf 427,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 746,27 CHF wert. Damit wäre die Investition 27,46 Prozent mehr wert.

PLAZZA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 891,42 Mio. CHF gelistet. Das Börsendebüt der PLAZZA-Papiere fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines PLAZZA-Anteils lag damals bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at