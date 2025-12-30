PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Rentable PLAZZA-Anlage?
|
30.12.2025 10:03:41
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 30.12.2015 wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PLAZZA-Aktie betrug an diesem Tag 198,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,505 PLAZZA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 415,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209,60 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 109,60 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von PLAZZA belief sich zuletzt auf 857,35 Mio. CHF. Am 26.06.2015 wagte die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines PLAZZA-Anteils bei 222,40 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PLAZZA AGmehr Nachrichten
Analysen zu PLAZZA AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|PLAZZA AG
|415,00
|0,00%