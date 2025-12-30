PLAZZA Aktie

PLAZZA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

Rentable PLAZZA-Anlage? 30.12.2025 10:03:41

SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.12.2015 wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PLAZZA-Aktie betrug an diesem Tag 198,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,505 PLAZZA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 415,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209,60 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 109,60 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von PLAZZA belief sich zuletzt auf 857,35 Mio. CHF. Am 26.06.2015 wagte die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines PLAZZA-Anteils bei 222,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu PLAZZA AGmehr Nachrichten

Analysen zu PLAZZA AGmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

PLAZZA AG 415,00 0,00% PLAZZA AG

Börse aktuell - Live Ticker

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

