SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.12.2015 wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PLAZZA-Aktie betrug an diesem Tag 198,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,505 PLAZZA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 415,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209,60 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 109,60 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von PLAZZA belief sich zuletzt auf 857,35 Mio. CHF. Am 26.06.2015 wagte die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines PLAZZA-Anteils bei 222,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at