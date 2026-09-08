SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die PLAZZA-Anteile bei 238,20 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 41,982 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.09.2026 auf 428,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 968,09 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 79,68 Prozent.

PLAZZA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 886,24 Mio. CHF. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PLAZZA-Aktie auf 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at