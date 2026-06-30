PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|PLAZZA-Investment im Blick
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30.06.2026 10:03:52
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem PLAZZA-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 316,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,165 PLAZZA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 434,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 373,42 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 37,34 Prozent gesteigert.
PLAZZA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 902,62 Mio. CHF. Die Erstnotiz des PLAZZA-Papiers fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der PLAZZA-Aktie belief sich damals auf 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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