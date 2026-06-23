SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die PLAZZA-Aktie an diesem Tag 394,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,254 PLAZZA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,66 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 22.06.2026 auf 436,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,66 Prozent.

Der Börsenwert von PLAZZA belief sich zuletzt auf 900,06 Mio. CHF. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das PLAZZA-Papier bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at