PLAZZA Aktie

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WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

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PLAZZA-Investition im Blick 23.06.2026 10:04:02

SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in PLAZZA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die PLAZZA-Aktie an diesem Tag 394,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,254 PLAZZA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,66 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 22.06.2026 auf 436,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,66 Prozent.

Der Börsenwert von PLAZZA belief sich zuletzt auf 900,06 Mio. CHF. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das PLAZZA-Papier bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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