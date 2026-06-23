PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|PLAZZA-Investition im Blick
|
23.06.2026 10:04:02
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die PLAZZA-Aktie an diesem Tag 394,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,254 PLAZZA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,66 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 22.06.2026 auf 436,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,66 Prozent.
Der Börsenwert von PLAZZA belief sich zuletzt auf 900,06 Mio. CHF. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das PLAZZA-Papier bei 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PLAZZA AG
Analysen zu PLAZZA AG
Aktien in diesem Artikel
|PLAZZA AG
|435,00
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.