SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in PLAZZA abgeworfen

Vor Jahren in PLAZZA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der PLAZZA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das PLAZZA-Papier bei 225,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hat, hat nun 0,444 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2023 auf 316,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,44 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 40,44 Prozent.

PLAZZA war somit zuletzt am Markt 654,46 Mio. CHF wert. Das Börsendebüt der PLAZZA-Aktie fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die PLAZZA-Aktie bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at