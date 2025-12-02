PLAZZA Aktie

WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

Profitable PLAZZA-Anlage? 02.12.2025 10:03:57

SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PLAZZA-Aktie gebracht.

Die PLAZZA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen PLAZZA-Anteile an diesem Tag bei 200,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 49,900 PLAZZA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PLAZZA-Papiere wären am 01.12.2025 20 109,78 CHF wert, da der Schlussstand 403,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,10 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von PLAZZA belief sich zuletzt auf 834,21 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Anteile an der Börse SWX war der 26.06.2015. Damals wurde der erste Kurs eines PLAZZA-Anteils bei 222,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

