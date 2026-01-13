SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 314,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PLAZZA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,185 PLAZZA-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2026 1 337,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 420,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,76 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für PLAZZA eine Börsenbewertung in Höhe von 867,80 Mio. CHF. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die PLAZZA-Aktie bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at