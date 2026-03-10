SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades PLAZZA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 312,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die PLAZZA-Aktie investierten, hätten nun 0,321 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 463,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 148,40 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 148,40 CHF, was einer positiven Performance von 48,40 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von PLAZZA belief sich jüngst auf 957,46 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Anteile an der Börse SWX war der 26.06.2015. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PLAZZA-Papiers auf 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at