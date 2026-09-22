SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen PLAZZA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 297,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,367 PLAZZA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PLAZZA-Aktie auf 425,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 430,98 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,10 Prozent erhöht.

PLAZZA wurde am Markt mit 879,28 Mio. CHF bewertet. Das PLAZZA-IPO fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der PLAZZA-Anteilsschein bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at