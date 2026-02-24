PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Performance unter der Lupe
|
24.02.2026 10:04:07
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PLAZZA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem PLAZZA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 199,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,025 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.02.2026 auf 436,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 190,95 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 119,10 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von PLAZZA belief sich jüngst auf 902,12 Mio. CHF. Das Börsendebüt der PLAZZA-Papiere fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des PLAZZA-Papiers lag beim Börsengang bei 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PLAZZA AG
|
10:04
|SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PLAZZA-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.02.26
|SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.02.26
|SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26