SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PLAZZA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem PLAZZA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 199,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,025 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.02.2026 auf 436,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 190,95 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 119,10 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von PLAZZA belief sich jüngst auf 902,12 Mio. CHF. Das Börsendebüt der PLAZZA-Papiere fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des PLAZZA-Papiers lag beim Börsengang bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at