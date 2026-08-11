PLAZZA Aktie

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WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

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PLAZZA-Performance 11.08.2026 10:04:10

SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PLAZZA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren PLAZZA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das PLAZZA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 239,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das PLAZZA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,184 PLAZZA-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 1 811,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 433,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,17 Prozent gesteigert.

Am Markt war PLAZZA jüngst 896,31 Mio. CHF wert. PLAZZA-Anteile wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die PLAZZA-Aktie bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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