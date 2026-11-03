PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Frühe Anlage
|
03.11.2026 10:03:41
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PLAZZA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 03.11.2016 wurden PLAZZA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 236,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das PLAZZA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,237 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PLAZZA-Aktie auf 428,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 813,56 CHF wert. Mit einer Performance von +81,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
PLAZZA wurde am Markt mit 884,37 Mio. CHF bewertet. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein PLAZZA-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PLAZZA AG
Analysen zu PLAZZA AG
Aktien in diesem Artikel
|PLAZZA AG
|425,00
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.