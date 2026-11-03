SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PLAZZA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 03.11.2016 wurden PLAZZA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 236,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das PLAZZA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,237 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PLAZZA-Aktie auf 428,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 813,56 CHF wert. Mit einer Performance von +81,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

PLAZZA wurde am Markt mit 884,37 Mio. CHF bewertet. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein PLAZZA-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at