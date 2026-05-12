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PLAZZA Aktie

PLAZZA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

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PLAZZA-Anlage 12.05.2026 10:04:15

SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PLAZZA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PLAZZA-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das PLAZZA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 318,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,314 PLAZZA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 443,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,31 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 39,31 Prozent.

Alle PLAZZA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 913,17 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Anteile an der Börse SWX war der 26.06.2015. Ihren ersten Handelstag begann die PLAZZA-Aktie bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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