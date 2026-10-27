PLAZZA Aktie

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WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

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Investmentbeispiel 27.10.2026 10:03:29

SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PLAZZA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren PLAZZA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 333,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,300 PLAZZA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PLAZZA-Papiers auf 426,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,93 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,93 Prozent.

Alle PLAZZA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 881,82 Mio. CHF. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines PLAZZA-Anteils lag damals bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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