SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PLAZZA verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien verlieren können.

Am 25.07.2022 wurde das PLAZZA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die PLAZZA-Aktie an diesem Tag bei 335,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,985 PLAZZA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 940,30 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 24.07.2023 auf 315,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 5,97 Prozent weniger wert.

PLAZZA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 653,71 Mio. CHF. Das PLAZZA-IPO fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PLAZZA-Papiers auf 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

