SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PLAZZA von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PLAZZA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die PLAZZA-Anteile bei 346,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,890 PLAZZA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 260,12 CHF, da sich der Wert einer PLAZZA-Aktie am 02.02.2026 auf 436,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,01 Prozent zugenommen.
PLAZZA war somit zuletzt am Markt 906,96 Mio. CHF wert. PLAZZA-Anteile wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die PLAZZA-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
