SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Verlust hätte eine PLAZZA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der PLAZZA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das PLAZZA-Papier bei 315,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,746 Anteile im Depot. Die gehaltenen PLAZZA-Papiere wären am 13.11.2023 9 492,06 CHF wert, da der Schlussstand 299,00 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 5,08 Prozent.

Der Marktwert von PLAZZA betrug jüngst 616,80 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Papiere an der Börse SWX war der 26.06.2015. Die PLAZZA-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at