PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|PolyPeptide-Performance im Blick
|
11.09.2026 10:03:35
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem PolyPeptide-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hat, hat nun 4,000 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 44,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,00 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von PolyPeptide belief sich zuletzt auf 1,45 Mrd. CHF. Die PolyPeptide-Aktie ging am 29.04.2021 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PolyPeptide-Anteils auf 72,50 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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