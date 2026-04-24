PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|Profitabler PolyPeptide-Einstieg?
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,10 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 58,480 PolyPeptide-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.04.2026 2 014,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 34,45 CHF belief. Damit wäre die Investition um 101,46 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete PolyPeptide eine Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der PolyPeptide-Papiere fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der PolyPeptide-Aktie belief sich damals auf 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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