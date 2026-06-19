PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|Langfristige Performance
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19.06.2026 10:04:24
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der PolyPeptide-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,950 PolyPeptide-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.06.2026 auf 37,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184,65 CHF wert. Damit wäre die Investition um 84,65 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete PolyPeptide eine Marktkapitalisierung von 1,21 Mrd. CHF. Die PolyPeptide-Aktie ging am 29.04.2021 an die Börse SWX. Den ersten Handelstag begann der PolyPeptide-Anteilsschein bei 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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