SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PolyPeptide-Aktien gewesen.

Die PolyPeptide-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,40 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 427,350 PolyPeptide-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 40,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 307,69 CHF wert. Mit einer Performance von +73,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 1,37 Mrd. CHF. Am 29.04.2021 wurden PolyPeptide-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PolyPeptide-Papiers auf 72,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at