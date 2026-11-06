PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|Lohnende PolyPeptide-Investition?
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06.11.2026 10:03:30
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die PolyPeptide-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,40 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 427,350 PolyPeptide-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 40,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 307,69 CHF wert. Mit einer Performance von +73,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 1,37 Mrd. CHF. Am 29.04.2021 wurden PolyPeptide-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PolyPeptide-Papiers auf 72,50 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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