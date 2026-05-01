SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätte eine Investition in PolyPeptide von vor 3 Jahren abgeworfen

PolyPeptide-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die PolyPeptide-Aktie bei 22,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das PolyPeptide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 446,429 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen PolyPeptide-Aktien wären am 30.04.2026 17 031,25 CHF wert, da der Schlussstand 38,15 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,31 Prozent angezogen.

PolyPeptide wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,22 Mrd. CHF gelistet. Das Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des PolyPeptide-Papiers wurde der Erstkurs mit 72,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at