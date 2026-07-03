SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätte eine Investition in PolyPeptide von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie Investoren gebracht.

Am 03.07.2021 wurden PolyPeptide-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des PolyPeptide-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 85,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 117,233 PolyPeptide-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 674,09 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Anteils am 02.07.2026 auf 48,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,26 Prozent verringert.

PolyPeptide war somit zuletzt am Markt 1,59 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der PolyPeptide-Anteile an der Börse SWX war der 29.04.2021. Die PolyPeptide-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at