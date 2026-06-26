SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie gebracht.

Am 26.06.2023 wurde die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,63 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 53,677 PolyPeptide-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PolyPeptide-Papiers auf 44,55 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 391,30 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 139,13 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 1,40 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Die PolyPeptide-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at