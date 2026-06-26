PolyPeptide Aktie

PolyPeptide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives PolyPeptide-Investment? 26.06.2026 10:03:50

SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie gebracht.

Am 26.06.2023 wurde die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,63 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 53,677 PolyPeptide-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PolyPeptide-Papiers auf 44,55 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 391,30 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 139,13 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 1,40 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Die PolyPeptide-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PolyPeptide

mehr Nachrichten

Analysen zu PolyPeptide

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PolyPeptide 50,00 3,73% PolyPeptide

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen