PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|Lukratives PolyPeptide-Investment?
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26.06.2026 10:03:50
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 26.06.2023 wurde die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,63 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 53,677 PolyPeptide-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PolyPeptide-Papiers auf 44,55 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 391,30 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 139,13 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 1,40 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Die PolyPeptide-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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